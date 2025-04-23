Ефимов: почти 6 тыс семей переехали в новые квартиры по реновации в СВАО

С момента старта программы реновации в Северо-Восточном административном округе почти 6 тыс. семей смогли переехать в новые квартиры, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За более чем семь лет с начала реализации программы реновации в новые квартиры на северо-востоке столицы переехали почти 6 тыс. семей. Из них в Бабушкинском районе новоселье отпраздновали 1378 семей, в Лосиноостровском — 1013, а в Южном Медведкове — 873. В остальных 11 районах переехали 2,6 тыс. семей. Всего в СВАО предстоит расселить 499 домов. Новые квартиры получат более 86 тысяч москвичей», — уточнил вице-мэр.

Свыше 4 тыс. семей воспользовались помощью столицы при организации переезда. Город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услуга доступна на портале mos.ru — для этого нужно зайти в суперсервис «Переезд по программе реновации», затем выбрать «Помощь в переезде» или обратиться в центры информирования по переселению.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о помощи столицы при переезде по программе реновации.

«Из почти 6 тыс. переехавших семей более чем 4 тыс. воспользовались помощью города при переезде. В том числе в Бабушкинском районе — 900, в Лосиноостровском — 688 семей оставили заявки на перевозку вещей из старой квартиры в новую. Еще 646 семей в районе Южное Медведково воспользовались услугой „Помощь в переезде“. В остальных 11 районах — 1,9 тыс. семей», — отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.