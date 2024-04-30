Ефимов: почти 4 млн кв. м жилья по программе реновации возведут в рамках 41 проекта КРТ

В рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуют назначенные городом операторы и инвесторы, планируется построить порядка 4 млн кв. м жилья для программы реновации и других нужд города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что по программе КРТ инвесторы и назначенные столицей операторы реализуют 77 проектов суммарной площадью более 1 тыс. га.

«В рамках 41 проекта из них на участках общей площадью около 515 га построят почти 4 млн кв. м современного жилья для целей программы реновации и других городских нужд», – сказал Ефимов.

Неэффективно используемые территории и участки бывших промышленных зон, реорганизуемые в рамках 77 проектов КРТ, располагаются в 60 поселениях и районах Москвы. Больше всего их на севере столицы – 13, площадью 251,9 га, на юго-востоке располагаются 12 участков площадью 150,16 га, а на юго-западе – 11 участков площадью 55,84 га.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, всего во время реализации 77 проектов КРТ планируют возвести свыше 11 млн кв. м жилья, порядка 2,3 млн кв. м современных промпредприятий и более 6,2 млн кв. м общественно-деловых объектов.

«В частности, появятся современные школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, офисные и торговые центры. Будет создано более 196 тыс. рабочих мест», – отметил Гаман.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, благодаря реализации данных проектов КРТ новые современные квартиры по программе реновации получат жители 35 столичных районов.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо бывших неэффективно используемых участков и промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.