Ефимов: по программе реновации в Москве под заселение передали 44 жилых комплекса

«Шесть лет назад по решению Сергея Собянина на востоке столицы была передана под заселение первая новостройка по программе реновации. Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах», — рассказал Ефимов.

Те, кому еще предстоит переселиться, могут воспользоваться специальной помощью для переезда по программе реновации. Несмотря на то, что уже проделан большой объем работы, останавливаться рано. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках реновации предстоит расселить жильцов 1062 домов, а это порядка около 210 тыс. горожан. «Город придерживается набранного темпа реализации программы реновации и продолжает активно заниматься возведением жилья на востоке столицы. Сейчас в округе 41 дом находится в стадии строительства, для еще 54 жилых комплексов готовится проектная документация», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Все новые квартиры отвечают установленным стандартам столичного правительства. Для удобства новых владельцев в жилье установлены современные светильники, кухонные плиты, сантехника и розетки. Всем этим можно пользоваться сразу же после переезда. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Северном Измайлове договоры о переселении уже подписали 5,8 тыс. человек, а в Измайлове — чуть более 4,6 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что действующей в столице программе реновации исполнилось 7 лет. За это время властям удалось улучшить качество жизни тысячи семей. Более подробно узнать о жилье и домах, в которые переселяют людей, можно по ссылке. Программу реновации утвердили в 2017 году. По предварительным подсчетам, она затронет минимум миллион человек. Год назад столичный градоначальник поручил нарастить темпы реализации проекта, чтобы как можно больше москвичей в короткие сроки смогли переселиться в современное комфортабельное жилье. За последние 5 лет строительство новых домов в рамках национального проекта увеличилось до 7 млн кв. м в год.