Ефимов: по программе КРТ в бывшей промзоне Коломенское построят современные кварталы

В бывшей промзоне «Коломенское» в столичном районе Нагатино-Садовники реализуются два проекта комплексного развития территорий (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Там возведут современные кварталы и создадут около 16,3 тыс. новых рабочих мест. Участки находятся недалеко от станций «Каширская» Замоскворецкой и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро и «Варшавская» БКЛ.

«В столице уже не первый год ведется системная работа по редевелопменту бывших промзон, в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий. В частности, на двух участках бывшей промзоны „Коломенское“ в районе Нагатино-Садовники реализуется два проекта КРТ, по которым будут построены современное жилье и социальные объекты. На территории общей площадью около 23 га инвестор и назначенный городом оператор возведут 736,5 тыс. кв. м недвижимости. Здесь в том числе построят около 278 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, большая часть которых придется на объекты образования. Они появятся в шаговой доступности от жилья», — поделился вице-мэр.

Один проект КРТ реализует инвестор в Каширском и Котляковском проездах, второй, по которому уже утверждена планировочная документация, — на Старокаширском шоссе, владение 2, корпуса 12 и 13, силами Московского фонда реновации жилой застройки как городского оператора.

«Создание качественной и комфортной городской среды на участках бывшей промзоны „Коломенское“ предусматривает обеспечение будущих новоселов необходимыми им объектами образования. Так, в рамках проекта КРТ в Каширском и Котляковском проездах рядом с жилыми домами инвестор возведет образовательный комплекс, в состав которого войдут детский сад на 250 воспитанников и школа на 1000 ученических мест. Реализация проектов КРТ позволит реанимировать депрессивное городское пространство и превратить его в привлекательный и удобный для жизни район», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря проектам КРТ новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.