Ефимов: по проектам КРТ в Москве построят социальную, деловую и промышленную инфраструктуру

В прошлом году город одобрил реализацию 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ), по которым в столице построят свыше 14,8 млн кв. м недвижимости, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В минувшем году в Москве продолжалась активная работа по вовлечению неэффективно используемых территорий в программу КРТ. В 2025-м город одобрил 88 проектов комплексного развития территорий. Это в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2024 года. Возведут также 5,3 млн кв. м объектов социальной, торгово-бытовой, административно-деловой и производственной инфраструктуры, что позволит создать для жителей столицы более 127 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Площадки, которые в результате редевелопмента превратятся в новые точки экономического роста и развития, расположены в 68 районах 11 административных округов Москвы.

«Более половины принятых в 2025 году проектов КРТ — 56 из 88 — уже вышли в стадию реализации. А больше всего из них — девять из 56 — пришлось на Северо-Восточный округ. В Бутырском, Бабушкинском и Лосиноостровском, Ярославском районах, а также в Марфине, Отрадном, Северном Медведкове, Лианозове и Ростокине построят около 548 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, рядом с новостройками на улице Летчика Бабушкина появится новая поликлиника на 360 посещений в смену, а на улице Милашенкова по соседству с будущими жилыми комплексами откроются новые детская школа искусств, спорткомплекс с бассейном и гостиница на сто номеров», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится порядка 400 проектов КРТ. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ.