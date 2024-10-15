Ефимов: пешеходный бульвар появится на части бывшей промзоны Северянин

На северо-востоке столицы появится новый пешеходный бульвар, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект будет оборудован в рамках редевелопмента части бывшей промзоны «Северянин».

Известно, что участок, расположенный на северо-востоке города, обладает хорошей транспортной доступностью. Так, например, до него можно добраться от станции Ростокино МЦК и одноименной платформы Ярославского направления.

«Программа комплексного развития территорий позволяет возводить комфортные городские кварталы и создавать современные общественные пространства — парки, скверы, набережные. Например, на части бывшей промзоны „Северянин“ неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10 процентов всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», — поделился вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности возведения новых объектов на бывшей промзоне «Северянин».

«На участке площадью 7,18 га оператором КРТ будет возведен жилой квартал для участников реновации и других нужд столицы площадью более 152 тыс. кв. м, а также образовательный комплекс на 650 мест. Кроме того, в проект входит благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки», — объяснил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе будет благоустроено почти 1,25 тыс. га пространств в рамках 236 проектов КРТ.