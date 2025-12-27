Ефимов: парк с ландшафтным дизайном и прудом появится на востоке Москвы

В районе Сокольники Восточного административного округа Москвы застройщик создаст парковую зону, включающую ландшафтный дизайн, водоем и площадки для спорта. Это место станет новой точкой притяжения для горожан, где можно будет отдыхать, заниматься спортом и встречаться, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Парк будет открыт для всех. Озелененная территория появится в составе возводимого семейного жилого квартала «КОД Сокольники». Комплекс расположится на улице Шумкина, в 400 метрах от парка «Сокольники», неподалеку от станции метро «Сокольники» и платформы МЦД-3 «Митьково».

«Парк появится на участке площадью 30 тыс. кв. м. Вокруг пруда площадью 450 кв. м высадят растения, которые воспроизводят природу парка „Сокольники“. Пространство разделят на ряд обособленных зон, удобных для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе. Рядом с прудом на первых этажах домов запроектированы коммерческие помещения площадью более 2,5 тыс. кв. м: рестораны, кафе, салоны красоты, магазины и сервисы», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что это сформирует комфортную и оживленную среду, где жители смогут совмещать прогулки у воды с повседневными делами, имея все необходимое в шаговой доступности.

На территории будут обустроены широкие пешеходные дорожки, общедоступные детские игровые площадки, зона воркаута, площадки для пляжного волейбола и стритбола, корт для сквоша, столы для настольного тенниса, места для занятий пилатесом и йогой, скалодром, а также беговые и велодорожки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского на берегу в северной части пруда планируется создать уютные места для отдыха: перголы с навесами от солнца, скамейки со столиками, зоны для пикников.

«Еще одним украшением станет ручей с крупными натуральными камнями и водными каскадами. В южной части предусмотрен амфитеатр для проведения мероприятий. По периметру обустроят прогулочные дорожки, а над водоемом появится мост. Очистка водоема будет производиться методом насыщения кислородом, а также с помощью живых растений, высаженных вокруг», — сказал Овчинский.

Контроль за реализацией проекта на всех стадиях осуществляет Мосгосстройнадзор.

Комитет оформил разрешение на строительство двух корпусов высотой от шести до 39 этажей с единым двухуровневым паркингом. Общая площадь первой очереди жилого комплекса составит 95,6 тыс. кв. м.

При создании концепции благоустройства квартала за основу была взята история этой местности. В конце XIX века, до 1893 года, здесь располагалась усадьба с прудом и рекой Рыбинкой, которую при формировании железнодорожного узла убрали в подземный коллектор. Именно поэтому центральным элементом рекреационной зоны проекта стал пруд, который воссоздает долину этой реки, но в современном и функциональном исполнении.

Реализацией проекта занимается девелоперская компания «Новая Эра».