Ефимов: осенью жители 50 домов оформили документы на жилье по реновации

С сентября по ноябрь оформление документов на новые квартиры по программе реновации завершили москвичи из 50 ветхих домов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После того как горожане переедут в современные ЖК, город демонтирует старые здания, а на их месте возведет новые.

«45 домов уже полностью освобождены, из пяти зданий горожане еще переезжают в новое жилье. Всего в этих домах проживали более 8,8 тыс. человек. Как только все они переселятся в новостройки, освобожденные дома город начнет готовить к демонтажу. Вместо них возведут современные жилые комплексы с благоустроенными дворами, построят объекты городской инфраструктуры. Дополнительный импульс развитию комфортной городской среды придадут свободные площади на первых этажах жилых зданий, которые предусмотрены для открытия магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций», — прокомментировал вице-мэр.

Равнозначные квартиры участникам программы были предоставлены в тех же районах, где расположены их прежние дома. Исключение составили только Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа. Там переселение идет в границах округа.

«На востоке столицы число домов, в которых все жители завершили оформление документов на новые квартиры, увеличилось этой осенью на 16. Правообладателями нового жилья стали около 2,4 тыс. москвичей. На севере Москвы договоры с Департаментом городского имущества заключили почти 1,8 тыс. участники участников программы из семи расселяемых зданий. В Троицком административном округе документы оформили 100% жителей шести старых домов — почти 700 человек. Участники программы получили жилье с улучшенной отделкой. Отличительная черта новых квартир — просторные кухни. За счет них площадь предоставляемого жилья, как правило, больше прежней», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.