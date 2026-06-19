Ефимов: около 6 тыс семей переехали в новостройки по реновации в СЗАО

Порядка 6 тыс. семей получили ключи от нового жилья по программе реновации в Северо-Западном административном округе столицы. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В программу реновации на северо-западе столицы включены шесть районов. Жильцы начали получать ключи от новых квартир еще в 2021 году.

«С тех пор в новые квартиры переехали порядка шести тысяч семей. Из них около 1,5 тысячи отпраздновали новоселье в районе Северное Тушино, более 1,6 тысячи — в Хорошево-Мневниках, свыше 800 — в районе Покровское-Стрешнево», — сказал Ефимов.

Новые дома построены по современным стандартам качества и безопасности. Территория вокруг благоустроена. Рядом расположены социальные объекты.

В пресс-службе департамента градостроительной политики столицы отметили, что жители могут сделать переезд еще комфортнее с помощью сервиса «Помощь в переезде». Он включает услуги грузчиков и транспорт, позволяя москвичам переехать без дополнительных затрат, всего лишь оформив заявку через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению. В СЗАО этой услугой воспользовались 60% семей, которые переехали в новое жилье.

Например, в районе Северное Тушино заявки оставили около 800 семей, в Хорошево-Мневниках — около 700. В Южном Тушине грузчиков и автомобиль вызвали более 550 семей.

Подготовиться к переезду можно с помощью общей инструкции, доступной в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

«С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию», — отметил Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду. Информацию о программе можно узнать на портале mos.ru. Подробности о квартирах и домах по программе представлены по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».