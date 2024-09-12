Ефимов: около 50 тыс кв м дворов благоустроили в ЦАО в рамках реновации

Почти 50 тыс. кв. м дворов было благоустроено в центре столицы в рамках программы реновации, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что всего в центре Москвы появилось 7 новостроек, которые были построены по реновации.

«В центре столицы по программе реновации возведено семь новостроек — в Пресненском, Красносельском, Таганском и Басманном районах. Рядом с этими жилыми комплексами благоустроили 49,6 тыс. кв. м дворовых территорий. Кроме того, для новоселов и жителей соседних домов поблизости обустроили девять детских и семь спортивных площадок, оборудовали места для активного и тихого отдыха», — рассказал заммэра Ефимов.

Появление сбалансированной городской среды около ЖК считается одной из гарантий реновации.

Новые дома с улучшенной инфраструктурой превращаются в точки притяжения людей. Дворы новостроек озеленяют, а на местах для прогулок с детьми и занятий спортом создают современные турники и игровые комплексы.

«Мы продолжаем развивать программу реновации в ЦАО. На этапе проектирования и строительства там находятся еще 10 ЖК. Возле зданий также пройдет комплексное благоустройство», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Отмечается, что благоустройство территорий соответствует единым стандартам, которые были утверждены постановлением правительства Москвы.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.