Ефимов: офисно-деловой центр появится возле метро «Волгоградский проспект»

Внесены корректировки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения офисно-делового центра в Южнопортовом районе. Его построят в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 0,62 га для строительства современного офисного центра. Предельная площадь здания составит 27 тыс. кв. м. Объект возведут в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

По его словам, внутри здания, кроме офисов, обустроят помещения для сервисов, магазинов и кафе.

Строительство нового офисно-делового центра пополнит инфраструктуру Южнопортового района и обеспечит новые рабочие места в двадцати метрах от действующей станции подземки.

В Департаменте градостроительной политики столицы проинформировали, что здание появится по адресу: Новоостаповская улица, вл. 1. Помимо выгодного расположения в непосредственной близости от метро «Волгоградский проспект», также можно дойти до станции Угрешская Московского центрального кольца, станций «Дубровка» Люблинско-Дмитровской и «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линий метро, которые находятся в пределах полутора километров. Такая дислокация позволит прокладывать различные маршруты до объекта и беречь время.

Правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и требований, регулирующих использование земельных участков и разрешенное строительство на них. Они устанавливают, какие виды деятельности допустимы в конкретных зонах и какие условия необходимо соблюдать при проектировании и возведении построек, напомнили в Градостроительном комплексе.