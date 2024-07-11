Ефимов: образовательный комплекс построят у деревни Яковлево по проекту КРТ

Столицей заключено допсоглашение к договору о комплексном развитии территории (КРТ) с группой компаний «МонАрх», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект площадью 11,66 га будет располагаться в столичном районе Троицк вблизи деревни Яковлево. Территория имеет хорошую транспортную доступность.

В рамках проекта, девелопером будет возведен и передан городу образовательный комплекс, который включит в себя школу и детский сад, а также инфраструктурные объекты.

«В рамках соглашения он построит и передаст городу образовательный комплекс с детским садом для 100 воспитанников и школой, которую смогут посещать 150 учащихся. Всего по проекту в течение 5 лет возведут 71 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 7,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 33 млн рублей», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман подчеркнул, что по соглашению с городом девелопером, кроме образовательных учреждений, будут переданы мегаполису встроенно-пристроенные помещения для размещения молочной кухни, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Наряду с общественно-деловыми объектами, площадь которых превысит 7 тыс. кв. м, здесь построят почти 64 тыс. кв. м жилья. По итогам реализации проекта будет создано более 70 рабочих мест», — добавил он.

В прошедшем году с компанией заключили договор на редевелопмент участка.

«Программа КРТ подразумевает создание объектов образования и досуга на конкретных участках. Привлечение инвестиционных средств эффективно как для девелопера, так и для города», — заключил гендиректор группы компаний «МонАрх» Сергей Амбарцумян.

В рамках программы КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. В которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.