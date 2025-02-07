Ефимов: новый жилой квартал со спорткомплексом возведут в СВАО по программе КРТ

Участок, расположенный на северо-востоке города, будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территория находится вдоль ул. Сельскохозяйственной, около станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции МЦК. Также вблизи проходит МСД, а в шаговой доступности находится станция метро «Свиблово». Площадь данного участка составляет 12 га. Проект решения по реорганизации размещен на сайте правительства Москвы.

«Современный ЖК с объектами инфраструктуры появится в рамках реорганизации участка по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 42, с. 1. Тут планируется возвести 162 тыс. кв. м различной недвижимости. Вложения в развитие площадки составят 45,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 226,4 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

В результате город получит почти 400 рабочих мест.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал более подробно о том, что будет включать в себя реорганизация данного участка.

«По проекту на участке возведут 156 тыс. кв. м жилья. Инфраструктуру квартала дополнят объекты коммунального и общественного назначения, включая ФОК. Общая площадь нежилой недвижимости составит 6 тыс. кв. м. Участок благоустроят, вблизи оборудуют детские и спортивные площадки, придомовую территорию озеленят, обустроят зоны для прогулок и проложат дороги», — прокомментировал он.

В Москве по программе КРТ сегодня появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий строятся дороги, возводится комфортное жилье и появляется вся нужная инфраструктура. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации числятся 302 проекта КРТ общей площадью почти 4,2 тыс. га.