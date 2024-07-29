Ефимов: новый ТРЦ появится около станции метро «Текстильщики»

В столице рядом со станцией метро «Текстильщики» инвестором будет возведен торгово-развлекательный центр, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Земельный участок площадью почти 0,5 га был передан инвестору в аренду на пять лет. Участок расположен по адресу: ул. Люблинская, владение 6А.

«Около станции метро „Текстильщики“ будет реализован масштабный инвестиционный проект. Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услугобщей площадью 7,9 тыс. кв. м. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности», — поделился Ефимов.

Будущий комплекс может включать в себя офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты, прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В Москве с 2016 года для реализации масштабных инвестиционных проектов участки в аренду предоставляют без проведения торгов. Для получения особого статуса инвесторам необходимо предоставить проект, направленный на создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры Города.

Так, за первые шесть месяцев текущего года в столице выделили около 170 га земли для реализации МаИП.