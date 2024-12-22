Ефимов: новый образовательный комплекс появится на ул Донецкой

В столичном районе Марьино появится новый образовательный комплекс, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект, расположенный в ЮВАО, будет рассчитан на 1065 мест. Здание возведут на территории ЖК «Квартал Домашний» по адресу: ул. Донецкая, вл. 30.

«Общая площадь объекта составит около 23 тыс. кв. м. Здание рассчитано на 875 школьных и 190 дошкольных мест. В общеобразовательном блоке запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

По его словам по окончании строительства комплекс будет передан столичной системе образования в соответствии с договором.

Известно, что в блоке средней и старшей школ планируется оборудовать универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для изучения технологий и предпрофессиональной подготовки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал подробности строительства образовательного комплекса. Так, к примеру, там уже запроектированы залы для проведения мероприятий, обеденный зал, медиатека, рекреации, а также спортивные залы.

«Дошкольное отделение комплекса рассчитано на восемь групповых ячеек. В блоке начальной школы появятся универсальные учебные кабинеты, помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания», — уточнил он.

Развитие социальной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений в столице. Для формирования комфортной и качественной городской среды рядом с жилыми кварталами активно строятся социальные объекты. Начиная с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию более 600 школ и детских садов.