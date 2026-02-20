Ефимов: новая подстанция скорой помощи появится в районе Вороново

Внесены коррективы в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), необходимые для возведения здания подстанции скорой помощи в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город уделяет особое внимание территориям с развивающейся жилой застройкой, где требуется расширение доступности экстренной и плановой медицинской помощи. Так, в районе Вороново построят подстанцию скорой медицинской помощи на 10 машино-мест. Планируется, что площадь нового здания составит около 4 тыс. кв. м», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что это нововведение позволит улучшить качество и скорость обслуживания для населения Троицкого административного округа, а также приведет к созданию дополнительных вакансий.

Размещение объекта экстренной медицинской помощи запланировано по конкретному адресу: микрорайон Центральный, владение 25А.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, ключевым преимуществом является удачное расположение участка с точки зрения транспорта. Расстояние до Калужского шоссе составляет лишь 2,7 км, а до Варшавского — 3,2 км.

«Такая логистика позволит бригадам сократить среднее время прибытия на вызовы – подъехать к подстанции можно будет со стороны обоих шоссе. Она получит современные помещения для отдыха медперсонала и водителей, учебный класс и блок оперативного управления», – сказал Овчинский.

Правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и предписаний, определяющих разрешенное использование земли и параметры возводимых на ней объектов. Этот документ устанавливает, какая деятельность допускается в конкретных зонах, а также регламентирует обязательные условия при проектировании и строительстве зданий.