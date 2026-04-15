Ефимов: недвижимость и технопарк появятся в Хорошево-Мневниках по программе КРТ

Около 7,4 га земли реорганизуют в столичном районе Хорошево-Мневники в рамках четырех реализуемых проектов комплексного развития территорий (КРТ), сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

Известно, что реализация проектов ведется по адресам: ул. Паршина, вл. 2; ул. Паршина, вл. 2 (территория 2); пр-т Маршала Жукова, вл. 4 и 6; 3-й Силикатный проезд, вл. 1, корп. 1.

«В программу КРТ с каждым годом входит все больше площадок, реорганизация которых позволяет создавать новые комфортные городские пространства. В частности, в Хорошево-Мневниках построят почти 162 тыс. кв. м современной недвижимости, в том числе более 142 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации, а также инфраструктуру для развития высокотехнологичных производств. Реализация этих проектов позволит обновить фонд жилой недвижимости и создать порядка 880 рабочих мест», — уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В нежилой части одной из новостроек на проспекте Маршала Жукова обустроят участковый пункт полиции площадью 100 кв. м. Проект в 3-м Силикатном проезде предусматривает строительство современного технопарка с подземным паркингом. Площадь объекта составит 20 тыс. кв. м, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Сегодня в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках появляются городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.