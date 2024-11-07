Ефимов: на западе столицы построят два объекта образования в рамках МаИП

Детский сад и центр дополнительного образования появятся в Западном административном округе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты будут построены инвесторами в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), поскольку для возведения объектов они могут получить землю без проведения торгов.

«Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования — в Раменках. Общая площадь объектов составит около 13 тыс. кв. м», — подчеркнул вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения объектов образования, которые будут расположены в ЗАО, а также рассказал о том, какие функции будут выполнять новые учреждения.

«Дошкольное учреждение площадью 6,2 тыс. кв. м появится на ул. Матросова. Для его строительства инвестору предоставлено свыше 1,2 га земли. На ул. Раменки участок площадью 0,46 га был передан для строительства центра дополнительного образования, в котором будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ», — объяснил Гаман.

Известно, что для реализации МаИП город предоставляет земельные участки в аренду на пять лет. Это связано с тем, что реализация проектов дает развитие для городской инфраструктуре, а также создает новые рабочие места.