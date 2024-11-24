Ефимов: на западе Москвы реорганизуют участки площадью почти 95 га

В ЗАО столицы пройдет реорганизация участков общей площадью почти 95 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом пройдет реализация 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Они расположены в столичных районах Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково.

«На западе столицы по программе КРТ инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью почти 95 га. На них, помимо строительства жилых кварталов, запланировано возведение 839,6 тыс. кв. м общественно-деловой и производственной недвижимости. Современные промышленные и деловые комплексы, а также другие коммерческие и социальные объекты дадут городу около 20 тыс. рабочих мест. Вложения в реорганизацию 13 площадок составят 616 млрд рублей», — заявил вице-мэр.

Известно, что на участках будет возведено свыше 1,8 млн кв. м недвижимости.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями реализации проектов КРТ в Западном административном округе.

«В районе Фили-Давыдково по результатам реализации двух проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью 9,4 га в течение 5-6 лет с момента старта проектов построят 203,5 тыс. кв. м жилья и общественно-деловые объекты общей площадью 150 тыс. кв. м. Среди них — офисы, магазины, отделения банков, службы бытового сервиса, образовательный комплекс, которые обеспечат создание 4,2 тыс. рабочих мест», — добавил он.

По программе КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. На данный момент в городе числится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тыс. га. Данная работа проходит по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.