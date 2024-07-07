Ефимов: на западе Москвы построят современный общественно-деловой центр

Общественно- деловая недвижимость появится в столичном районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ), сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект разместится на неэффективно используемом участке. Городом уже был утвержден соответствующий проект планировки на ул. Никулинской. Срок реализации проекта КРТ составляет четыре года.

«На участке площадью 0,68 га по программе КРТ инвестор построит общественно-деловой комплекс с подземной парковкой площадью 20,4 тыс. кв. м. В нем смогут разместиться офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, а также фитнес-центр. Будет создано более 570 рабочих мест. Инвестиции составят около 2,4 млрд рублей», — поделился Ефимов.

Отмечается, что высота здания не будет превышать 30 м.

Известно, что на месте будущего общественно-делового центра на Никулинской улице более 20 лет назад началось строительство многофункционального комплекса с гаражом-стоянкой, но позже работы были приостановлены на стадии монтажа подземной части здания

«В 2022 году с правообладателем объекта долгостроя заключен договор о реорганизации площадки, благодаря чему для жителей близлежащих кварталов будет создана комфортная городская среда», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ожидается, что в рамках реализации проекта КРТ объект будет достроен.

По программе комплексного развития территорий в столице появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводятся дороги, комфортное жилье и вся нужна инфраструктура.