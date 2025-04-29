Ефимов: на востоке Москвы по реновации расселили около 150 домов

В рамках программы реновации в восточной части Москвы было расселено почти 150 домов старого жилого фонда. Жители этих зданий получили квартиры в современных жилых комплексах с улучшенной чистовой отделкой, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего по программе реновации в Восточном административном округе предстоит расселить 1062 старых дома. Из них на сегодня расселили уже 148 зданий. В том числе в районе Измайлово — более 30, в Северном Измайлове — 29. Еще около 20 — в Перове», — отметил Ефимов.

Он добавил, что для переселения город предоставил 57 новых домов, куда уже переехали или продолжают переезжать свыше 33 тыс. жителей округа.

Освобожденные здания подлежат сносу, а на их месте будет построено новое жилье в рамках программы реновации, включая необходимую инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, для участников программы в ВАО возведено 62 новостройки, три из которых построены с начала 2025 года. Они находятся в районах Косино-Ухтомский и Измайлово. В этих жилых комплексах предусмотрено 383 квартиры с улучшенной отделкой.

«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовая территория благоустроена: проведено комплексное озеленение, созданы площадки для активного и тихого отдыха и спорта», — сказал Овчинский.

Первые этажи новых зданий отведены под коммерческие помещения, объекты услуг и инфраструктуру, но пока там в основном работают информационные центры по переселению. Сотрудники этих центров помогают участникам программы оформить документы на жилье и консультируют по вопросам переезда.

Комфортные квартиры в новостройках на востоке Москвы получили около 23,5 тыс. жителей из 148 расселенных домов. Из них примерно 5,1 тыс. человек проживали в районе Измайлово, 5,8 тыс. — в 29 полностью расселенных зданиях в Северном Измайлове и почти 3,1 тыс. — в 19 таких зданиях в Перово. Новое жилье предоставляется всем участникам программы в тех же районах, где они жили ранее. Исключением являются Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский округа, где переселение происходит в пределах одного административного образования.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе на mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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