Ефимов: на «Вавиловской» готовят помещения под тягово-понизительную подстанцию

В помещениях тягово-понизительной подстанции (ТПП) будущей станции столичного метрополитена «Вавиловская» Троицкой линии метро на данный момент проходят отделочные работы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что работа ТПП направлена на питание системы жизнеобеспечения будущей станции.

«Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка. На станции „Вавиловская“ установят типовой вариант оборудования ТПП, подобранный под запроектированные объемы энергопотребления. Комплектующие — отечественного производства, которые поставлялись заводами из Москвы, Екатеринбурга, Зеленодольска, Казани и Санкт-Петербурга», — уточнил заместитель мэра.

Сейчас на станции стартовало проведение работ по устройству пола, который будет изготовлен из полимерного покрытия, а также там ведется оштукатуривание стен.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков подчеркнул, что продукция, которая используется на объекте, прошла приемо-сдаточные испытания на предприятиях и готова отгрузке.

Строительство станции метро «Вавиловская» проходит на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе примыкания ул. Строителей и Панферова.

Троицкая линия метро будет проходить от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Ветка длиной более 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов метро и самым длинным за МКАД.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о возведении станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро.