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Ефимов: На участках бывших промзон в Очаково-Матвеевском появится 11 школ и детсадов

Инвесторами в рамках редевелопмента части бывших промышленных зон «Южное Очаково» и «Северное Очаково» будут построены 11 образовательных объектов суммарной площадью свыше 650 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В общей сложности на бывших производственных территориях построят 4 школы, 6 детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тыс. кв. м. Новые образовательные корпуса смогут посещать более 6 тыс. учеников и воспитанников», — сказал Ефимов.

Он отметил, что по окончании строительства все детсады и школы передадут системе московского образования.

На участках бывших промышленных зон располагаются крупные административные комплексы, общественно-производственные здания и объекты городской инженерной инфраструктуры. Эти зоны в рамках редевелопмента будут преобразованы в комфортные горкварталы с современной социнфраструктурой, коммерческой, деловой и жилой застройкой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, сейчас в проезде Стройкомбината строят школу на 1,1 тыс. мест площадью свыше 22 тыс. кв. м, возведение которой завершится в конце 2026 года.

«На Озерной улице намерены построить детский сад для 150 воспитанников и школу на 1 тыс. мест. Суммарная площадь образовательных объектов составит 27 тыс. кв. м», — добавил Овчинский.

Он уточнил, что общая площадь объектов образования будет составлять 27 тыс. кв. м.

Возводимые объекты девелоперы строят по договорам участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на застраиваемой территории Москвы.

В Мосгоссройнадзоре отметили, что строительство детсадов и школ пройдет под контролем ведомства.

Работы на трех площадках уже начались — так, образовательное учреждение на 1 тыс. мест строится с февраля текущего года, бетонирование в здании уже близится к завершению, инспекторы Мосгосстройнадзора проводят четвертую выездную проверку. Извещения о начале строительства школы на 1,1 тыс. мест поступило в ноябре, детского сада на 150 мест — в сентябре.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Очаково-Матвеевском построят производственные и социальные объекты, а также жилые дома. Всего запланировано возвести свыше 3,4 млн кв. м недвижимости.