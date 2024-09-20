Ефимов: на территории «Москино» появятся площадки для съемок по программе КРТ

В Москве в районе Троицк пройдет реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ) более 142 га участков, которые предназначаются для увеличения кинопарка «Москино», сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадки расположены около деревни Юрово, рядом с Калужским шоссе. Известно, что на данный момент часть участков уже освобождена от застройки.

Проект данного решения был опубликован на портале правительства Москвы.

«В районе Троицк на территории площадью свыше 142 гектаров, относящейся к уникальному комплексу — кинопарку „Москино“, планируется построить павильоны и стационарные площадки для проведения натурных киносъемок. Общая площадь возводимой недвижимости может превысить 2,1 миллиона квадратных метров. Проект включает в себя 24 участка, площадь которых варьируется от 0,01 до 80,86 гектара», — уточнил Ефимов.

Участки, расположенные в районе Троицк, имеют высокую транспортную доступность.

Помимо этого, в проект КРТ были включены неэффективно используемые территории, на которых находились ветхие строения, в том числе заброшенный лагерь «Чайка».

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что установленные виды разрешенного использования земельных участков позволят построить павильоны и конструкции для съемок фильмов.

«Кроме того, на участках могут появиться сооружения для инженерного обслуживания, склады и мастерские для производства декораций, объекты для размещения съемочных групп и посетителей кинокластера, кафе и магазины. Здесь обустроят парковые зоны и проложат дороги», — прокомментировал Гаман.

Кроме этого, на территории построят фестивальные и концертные площадки.

Напомним, что в прошлом году для расширения территории кинопарка столица предоставила порядка 10 з/у общей площадью 138,4 га около деревни Юрово в ТиНАО.

Отмечается, что в Москве по программе КРТ возводятся многофункциональные городские кварталы, где проектируются дороги, строится комфортное жилье и появляется вся нужная инфраструктура.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино».

Кинопарк «Москино» — часть проекта «Москва — город кино» и объект столичного кинокластера. На его территории проводятся групповые экскурсии для детей и взрослых, которые знакомят людей с историей киноискусства, процессами производства, техническими особенностями и востребованными в киноиндустрии профессиями.