Ефимов: на территории бывших промзон возвели 10 соцобъектов

В 2024 году в ходе обновления бывших промзон девелоперы построили десять зданий социального назначения, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря сотрудничеству столицы и частного капитала, заброшенные промышленные зоны города преображаются в благоустроенные жилые кварталы.

«В прошлом году на территории бывших промзон девелоперы построили 10 новых объектов социальной инфраструктуры общей площадью около 77 тыс. кв. м. Среди них — пять новых школ и детских садов, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и один музей», — поделился вице-мэр.

Сегодня в Москве активно возводятся детские сады и школы, спортивные сооружения, жилые дома и здания для бизнеса.

Известно, что на образовательную инфраструктуру пришлось почти 40 тыс. кв. м, на спортивную — около 24 тыс., а на музей — более 13 тыс.

Также по словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в этом году на месте бывшей промышленной зоны «Люблино» открылся детский сад, вмещающий 325 воспитанников. Площадь здания составляет 7 тыс. кв. м.

«На территории производственной зоны „Коровино“ появился физкультурно-оздоровительный центр площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Помимо тренажерного зала и помещений для групповых занятий, в нем оборудовали пять бассейнов», — добавил он.

Мосгосстройнадзор осуществляет надзор за всеми строительными работами на бывших промышленных зонах столицы.