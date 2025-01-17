Ефимов: на территории бывшего завода «МиГ» построят школы и детсады

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на участке бывшего завода «МиГ» построят 3 образовательные организации суммарной площадью более 70 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реорганизации территории бывшего завода „МиГ“ площадью 63,55 га появятся сбалансированные кварталы, где возведут жилье и сопутствующую инфраструктуру. Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что будущие детсады и школы смогут посещать 750 воспитанников и 2,8 тыс. учащихся.

Территория располагается напротив станций метро «Петровский парк» и «Динамо» на пересечении улицы Маршала Шапошникова, 1-го Боткинского проезда и Ленинградского проспекта. На площадке реализуют концепцию «15-минутного города» — жители благодаря ей получают все необходимое в пешей доступности от дома.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в составе инфраструктуры квартала построят два образовательных комплекса.

«Один из них будет состоять из школы для 1,4 тыс. учеников и детского сада для 300 воспитанников. В составе другого откроется школа, которую смогут посещать 1,4 тыс. учащихся, а также детский сад на 200 воспитанников. Кроме того, на участке возведут детский сад на 250 мест», — сказал Гаман.

Он добавил, что все образовательные объекты для удобства жителей возникнут рядом с жилыми домами.

Договор о реорганизации участка заключен с компанией ООО «Энимерози», входящей в группу компаний Capital Group.

По словам директора по правовым вопросам, члена правления Capital Group Владимира Галактионова, по программе КРТ территория на месте бывшего завода «МиГ» была отделена от города и недоступна для жителей. Ее преобразуют в транспортное пространства, в котором будет приятно отдыхать, работать и жить. Одной из наиболее важных стадий формирования комфортной среды станет создание образовательной инфраструктуры. Детсады и школы будут строить поэтапно в соответствии с потребностями жителей нового квартала.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.