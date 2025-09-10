Ефимов: на севере столицы возвели 57 новостроек по реновации

В рамках программы реновации в Северном административном округе столицы было построено 57 новых жилых комплексов. Эти здания разместились на территории девяти районов Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в девяти районах Северного административного округа построено 57 новых домов общей жилой площадью свыше 866 тыс. кв. м. В совокупности там оборудовали более 15 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Всего на севере столицы предстоит расселить 515 домов. Новые квартиры получат около 109 тысяч жителей округа», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что их переселят в новостройки, соответствующие стандартам реновации, с комфортными подъездами и благоустроенной прилегающей территорией.

Квартиры по программе реновации сдаются с полной улучшенной отделкой: наклеены обои, уложен ламинат, установлены межкомнатные двери, электророзетки, осветительные приборы и выключатели, а также смонтирована вся сантехника. Это позволяет новоселам сразу заезжать и жить, не уделяя времени на проведение ремонтных работ.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с начала действия программы реновации в Головинском и Бескудниковском районах построили по 16 домов. В Западном Дегунине и Дмитровском районе возвели по шесть зданий, а в Тимирязевском — еще пять.

«В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовые территории комплексно благоустроены: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга жителей оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», — сказал Овчинский.

Жилые комплексы построены в районах с развитой инфраструктурой, где в шаговой доступности находятся все необходимые для современной жизни социальные объекты. Каждый дом возведен по индивидуальному проекту, разработанному с учетом особенностей окружающей архитектурной среды.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, как программа реновации меняет городские районы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».