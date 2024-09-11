Ефимов: на первом участке Троицкой линии метро уложили 3300 км инженерных сетей

Самое современное инженерное оборудование и системы установили на первом участке Троицкой линии метро между станциями «Тютчевская» и «Новаторская», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инженерные системы и современное оборудование обеспечивают безопасность пассажиров и обслуживающего персонала столичного метрополитена и функционирование четырех новых станций Троицкой линии. Общая длина уложенных сетей и коммуникаций на пусковом участке составляет около 3,3 тыс. км», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что это можно сопоставить с расстоянием между Москвой и Новосибирском.

Большую часть всего объема составляют электрокабели суммарной протяженностью свыше 3,1 тыс. км. Также смонтированы 22,5 км воздуховодов и 94 км трубопроводов, установлены более 92 тыс. единиц вспомогательного и основного инженерного оборудования.

Троицкая линия метро является одним из наиболее крупных проектов, реализуемых на сегодняшний день. Ожидается, что к 2029 году станциями первого участка линии будут ежедневно пользоваться около 100 тыс. москвичей. По поручению Сергея Собянина, продолжается расширение рельсового каркаса столицы, чтобы поездки пассажиров были комфортными и безопасными.

Смонтированные инженерные сети обеспечивают жизнедеятельность станционных комплексов и делают пребывание пассажиров в метро удобным и безопасным. Например, для маломобильных жителей на 4 станциях установили 11 лифтов.

Как отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, больше всего оборудования и кабельно-проводниковой продукции установили на станции «Новаторская».

«Именно здесь осуществляется интеграция новой линии в систему столичного метрополитена, действует пересадка на Большую кольцевую, а также создана соединительная линия с БКЛ для оборота подвижного состава», — пояснил Загрутдинов.

Троицкая линия метро длиной 43 км протянется от станции ЗИЛ МЦК до города Троицк. Ветку составят 17 станций. Она будет одним из самых длинных радиусов московского метро, при этом самым большим за МКАД. Ожидаемый пассажиропоток на линии после полного запуска — свыше 300 тыс. пассажиров в день.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября открыли первый участок Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».