Ефимов: на неэффективных участках в центре Москвы построят дома по реновации

Неэффективно используемые участки в Басманном и Красносельском районах столицы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликовали на портале правительства города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации. Вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 млрд рублей. В результате реализации проекта в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест», — сказал Ефимов.

На неэффективных территориях в данный момент располагаются автосервис, магазины и прочие устаревшие объекты.

«В рамках проекта на участках планируется построить почти 50 тыс. кв. м жилья для целей программы реновации и других городских нужд. Кроме того, здесь разместят объекты для предоставления коммунальных услуг, а также выполнят все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», — уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, программа КРТ благодаря вовлечению дополнительных неэффективно используемых площадей способствует локальному обновлению городской среды без вмешательства в сохраняемую застройку. За счет решения привлечь комплексное развитие территорий в реновацию будут увеличены темпы строительства новых жилых домов и приблизятся сроки переселения горожан. Сейчас по утвержденным проектам КРТ планируется строительства нового жилья в девяти административных округах мегаполиса для программы реновации.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.