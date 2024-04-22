Ефимов: на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий построят производства, жилье и спорткомплексы

В I квартале 2024 года Москва разработала и опубликовала 9 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон. Они предусматривают возведение почти 740 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала этого года опубликованы девять проектов комплексного развития территорий общей площадью около 37 га. В рамках их реализации планируется возвести почти 740 тыс. кв. м недвижимости. Это новые производства, жилье, социальные учреждения и другие объекты. В результате создадут около 9,6 тыс. рабочих мест», – сказал Ефимов.

Участки площадью от 1,01 до 8,77 га располагаются в 4 административных округах Москвы: 4 – на юге, по 2 – на западе и северо-востоке, а один находится в центре города.

Правообладателям объектов и участков отправили письменные предложения заключить договор на комплексное развитие территорий. После поступления от них ответов о вхождении в проекты столица выберет способ реорганизации площадок.

«В рамках проектов планируется возвести почти 300 тыс. кв. м жилья, в том числе для участников программы реновации, еще столько же – общественно-деловых объектов. В числе последних – школа, два детских сада, спорткомплексы и гостиницы. Кроме того, на участках построят производственные корпуса общей площадью более 143 тыс. кв. м», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Наибольшая площадка площадью 8,77 га располагается в районе Марьина Роща, где появятся технопарки и общественно-деловые объекты общей площадью около 183 тыс. кв. м. А самый маленький участок КРТ занимает всего 1,09 га и находится в Басманном районе.

Программа комплексного развития территорий создана для того, чтобы вернуть в оборот неэффективно используемые или заброшенные городские земли. Реорганизацию могут провести определенные по результатам торгов инвесторы, операторы КРТ или правообладатели участков. Сейчас на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.