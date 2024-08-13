Ефимов: на месте бывшей промзоны Огородный проезд реализуют 3 проекта КРТ

На части территории бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» реализуют сразу 3 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Проекты находятся на разной стадии реализации и проработки, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реализации 3 проектов комплексного развития части бывшей промзоны «Огородный проезд» на участках общей площадью около 38 га возведут жилые и деловые кварталы. Всего там появится более 880 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят 238,6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,1 млрд рублей», – отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому появится порядка 8,9 тыс. новых рабочих мест.

Площадки располагаются в районах Марьина Роща и Бутырский на северо-востоке Москвы. Они отличаются хорошей транспортной доступностью — примыкают к Огородному проезду, проезду Добролюбова и к Складской улице, а также располагаются вдоль МЦД-2.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самым крупным проектом в Огородном проезде является проект на 15 га, реализуемый определенной во время торгов компанией ООО “К-Инвест”. Сейчас ожидаются ответы правообладатель по 2 другим участкам суммарной площадью более 22 га.

«Всего на 3 территориях появится почти 511,6 тыс. кв. м жилья, а также 241,9 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая образовательный комплекс для 650 учащихся и 300 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр и гостиницу», – сказал Гаман.

Он уточнил, что также на 2 площадках построят современные производства суммарной площадью 129,9 тыс. кв. м.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных этапах реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.