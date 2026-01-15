Ефимов: на юге Москвы реорганизуют более 170 га земли по проектам КРТ

В 2025 году в Южном административном округе Москвы для комплексного преобразования территорий было представлено 22 проекта комплексного развития территорий (КРТ). ЮАО оказался в лидерах по количеству таких инициатив, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Южный административный округ стал лидером по числу опубликованных в 2025 году проектов КРТ: для реорганизации здесь неэффективно используемых участков разместили 22 документа. В рамках них в 13 районах ЮАО реорганизуют свыше 170 га земли. В совокупности там планируется построить около 2,3 млн кв. м недвижимости, в том числе около 808 тыс. кв. м домов для реализации программы реновации», — отметил Ефимов.

Проекты также включают строительство объектов общественно-делового назначения общей площадью порядка 576 тыс. кв. м. Это позволит создать в ЮАО более 12 тыс. новых рабочих мест.

Участки, подлежащие комплексному развитию, расположены в районах Братеево, Восточное и Западное Бирюлево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный, Нагатинский Затон, Северное и Южное Орехово-Борисово, а также Царицыно.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, согласно опубликованным проектам КРТ, на юге Москвы запланировано строительство детских садов на 850 мест, подстанции скорой помощи, ветеринарной клиники, двух спортивных комплексов, гостиницы на 120 номеров и здания для городских служб.

«В 2025 году уже приступили к реализации шести проектов, предусматривающих реорганизацию территорий в районах Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Даниловский, Зябликово и Царицыно. Оператором этих проектов КРТ выступил Московский фонд реновации. Там появится около 426 тыс. кв. м жилой недвижимости для программы реновации и свыше 1,5 тыс. рабочих мест», — рассказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на формирование комфортных городских пространств на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях с последующей их интеграцией в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах разработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тыс. га. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.