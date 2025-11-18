Ефимов: на 30% больше установили железобетонных колец в тоннелях метро в 2025 году

С начала 2025 года при возведении перегонных тоннелей метро было установлено почти 4 тыс. железобетонных колец — это на 30% больше, чем за весь 2024 год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сейчас проходка ведется сразу на четырех линиях метрополитена.

«В настоящее время в Москве работает восемь тоннелепроходческих механизированных комплексов. Они сооружают одно- и двухпутные тоннели на четырех линиях столичного метро. В частности, пять щитов задействованы на строительстве Рублево-Архангельского радиуса, по одному — на Троицкой, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линиях. К примеру, столько же потребовалось для строительства участка „ЦСКА“ — „Савеловская“ Большой кольцевой линии метро», — поделился вице-мэр.

Сегодня в городе функционируют тоннелепроходческие механизированные комплексы двух диаметров — 6 м и 10 м. Шестиметровый щит может достигать в длину 105 м и весить около 500 тонн, а десятиметровый — иметь параметры 70 м и 1,5 тыс. тонн.

Все ТПМК привозятся по частям и монтируются уже в монтажном котловане. Работа по проходке тоннелей метро идет круглосуточно.

«На участке „Липовая Роща“ — „Строгино“ Рублево-Архангельской линии метро щит-гигант „Мария“ смонтировал свыше 200 колец будущего двухпутного тоннеля, а между станциями „Рублево-Архангельское“ и „Липовая Роща“ установлено более 1,5 тыс. колец левого тоннеля и свыше 1,2 тыс. — правого. Кроме того, появилось первое кольцо левого перегонного тоннеля и на участке „Щелковская“ — „Гольяново“ Арбатско-Покровской линии», — прокомментировал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

