Ефимов: Москва выделила более 430 участков под частные дома с 2020 года

За последние 5 лет в список земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), вошли 432 объекта, расположенных в 8 административных округах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город формирует специализированный перечень участков для ИЖС, которые могут приобрести физические лица. Более чем за 5 лет он пополнился на 432 объекта общей площадью почти 55,3 га. На них можно возвести около 224,2 тыс. кв. м недвижимости. Приобретение земли под ИЖС на территории столицы позволяет горожанам строить частные жилые дома и хозяйственные сооружения, соответствующие их потребностям, при этом у жителей остается доступ к развитой городской инфраструктуре», — рассказал Ефимов.

Для приобретения участка под строительство частного дома необходимо выбрать подходящий вариант из перечня и подать заявку в департамент городского имущества. Далее ведомство размещает уведомление о предоставлении земли под ИЖС. Если в течение месяца других желающих не найдется, заключается договор купли-продажи. В случае возникновения конкуренции между претендентами проводится электронный аукцион. Стартовая цена лота соответствует кадастровой стоимости участка. Все этапы — от торгов до подписания договора — осуществляются в цифровом формате. Участникам не требуется личное посещение ведомств или подача бумажных документов — все действия выполняются онлайн.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с 2020 года в перечень вошли участки, расположенные в 8 округах: на севере, востоке, западе, северо-западе и юго-западе Москвы, а также в Зеленограде, Троицком и Новомосковском округах. Из них 350 объектов площадью более 45 га уже реализованы.

«Сегодня более 65 участков в Восточном и Западном административных округах, а также ТиНАО доступно для приобретения», — сказал Гаман.

Данные о земельных участках, выставленных на торги, размещаются на Инвестпортале Москвы. Участвовать в аукционах могут исключительно физические лица. Все процедуры, связанные с продажей городской недвижимости, переведены в электронный формат, что позволяет москвичам подавать заявки, торговаться и оформлять сделки дистанционно. Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике.

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