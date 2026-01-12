Ефимов: монолитные конструкции во втором вестибюле «Рижской» БКЛ готовы на 70%

На данный момент работы завершены на 70%.

«Продолжается возведение монолитных конструкций эскалаторного тоннеля во втором вестибюле станции „Рижская“ Большой кольцевой линии метро. Из наземного вестибюля на станцию будет вести наклонный тоннель с четырьмя эскалаторами, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене. Для его возведения необходимо свыше 1,1 тыс. кубометров бетона и около 360 кубометров железобетонных конструкций. Благодаря реализации этого проекта пересадка между метро и другими видами транспорта будет более удобной», — поделился вице-мэр.

Станция запроектирована с двумя вестибюлями с выходами к ж/д платформам, остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройке. Второй вестибюль строят около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.

«В настоящий момент строители завершили устройство ограждающих конструкций котлована под будущий вестибюль, для этого использовали почти 350 буросекущих свай. Началась разработка грунта котлована, с территории строительной площадки уже вывезено более 5,5 тыс. „кубов“ грунта в строгом соответствии с действующим законодательством и экологическими требованиями», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Строительство второго вестибюля станции «Рижская» БКЛ на каждом этапе проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

