Ефимов: ливневые очистные сооружения построили в поселке завода Мосрентген

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Рядом со станцией метро «Корниловская» возводимой Троицкой линии в Новомосковском административном округе столицы рабочие окончили строительство ливневых очистных сооружений. Их возвели на средства адресной инвестпрограммы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Так, за счет городского бюджета в поселке завода Мосрентген построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тыс. кв. м. В настоящий момент все работы завершены», — сказал Ефимов.

После ввода в эксплуатацию ливневые очистные сооружения обеспечат очистку и сбор поверхностных стоков на стартовой площадке застройки по программе реновации общей площадью свыше 3 га, а также на территории возводимой станции метро «Корниловская» и улично-дорожной сети поселка Мосрентген. Благодаря этому устранится подтопляемость участков, а водные объекты получат экологическую реабилитацию.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, инспекторы комитета проверяли качество используемых материалов и выполняемых работ на каждом этапе строительства объекта.

«Всего за период строительства ливневых очистных сооружений в поселке завода Мосрентген состоялось 6 выездных проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации», — отметил Слободчиков.

Генеральным подрядчиком, выполнившим строительно-монтажные работы, стало ООО «АрхСтройГрупп», а госзаказчиком — ГКУ города Москвы «Москворечье».

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, повышение эффективности инженерной инфраструктуры влияет на комфорт проживания жителей на этих территориях

«В прошлом году в ТиНАО введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью 15 км, который в перспективе будет обеспечивать водой столичного водопровода более 200 тыс. жителей», — уточнил Жидкин.

В текущем году в округах на средства горбюджета планируется ввод первого этапа первой очереди канализационно-насосной станции «Прокшино» и обновленных Южно-Бутовских очистных сооружений.

Кроме того, в этом году запланировано открыть станцию метро «Корниловская» возводимой Троицкой линии.