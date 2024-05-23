Ефимов: культурный центр появился в районе Краснопахорский Новой Москвы

В столице подошло к концу возведение культурного центра в селе Кленово Краснопахорского района Троицкого административного округа, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что объект был построен в рамках Адресной программы.

«В селе Кленово завершили строительство культурного центра площадью свыше трех тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта появится более 40 рабочих мест. Он станет местом притяжения для ряда населенных пунктов ТиНАО, расположенных с внешней стороны Центральной кольцевой автодороги», — уточнил Ефимов.

В здании расположен зрительный зал, студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества, классы вокала и информационных технологий, театральная гостиная, зал балета и хореографии, швейная и столярная мастерские, библиотека, а также центры раннего развития для детей.

Отмечается, что в объекте оборудована безбарьерная среда для маломобильных групп населения.

«Все этапы строительства культурного центра проходили под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора. Всего было проведено 12 проверок, по результатам итоговой выдано заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего оформлено разрешение на ввод здания в эксплуатацию», — прокомментировал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Помимо этого, на территории расположены зона настольных игр, сцена для городских мероприятий, игровые площадки с покрытием из резиновой крошки, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

В развитии ТиНАО город уделяет особое внимание возведение объектов культуры. Так, недавно открылся крупный культурный центр «Киевский» в поселке с одноименным названием. Также сейчас строят два современных культурных комплекса в Троицке и один — в Краснопахорском районе.

«В этом году также планируется открыть школу искусств в городе Московском, еще один культурно-досуговый центр в Краснопахорском районе и обновленный дом культуры „Ватутинки“ в Троицке», — добавил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ожидается, что к 2035 году в ТиНАО появятся почти 100 культурно-досуговых объектов.