Ефимов: инвесторы возводят три детсада на востоке Москвы

В ВАО инвесторы ведут строительство трех детских садов общей площадью свыше 13,6 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детские сады в Метрогородке, которые возводят за счет внебюджетных средств, смогут посещать в общей сложности 575 детей. После завершения строительства здания передадут в систему столичного образования. В них предусмотрены просторные групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы, а также помещения для развивающих занятий, медицинские пункты и пищеблоки полного технологического цикла», — рассказал Ефимов.

Учреждения будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство ведется на территории новых жилых комплексов — «Лосиноостровский парк», «Открытый парк» и «Квартал Метроном». Эти объекты дополнят образовательную инфраструктуру района.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, самый большой из строящихся в Метрогородке детских садов рассчитан на 250 мест. Его площадь составит почти 6 тыс. кв. м, а в числе оснащения будет бассейн. Вокруг зданий появятся благоустроенные игровые площадки с комплексами для игр, горками и теневыми беседками.

«На территории двух садов, которые рассчитаны на 150 и 175 мест, планируется организовать учебные огороды, где дети под присмотром педагогов смогут ухаживать за растениями», — сказал Овчинский.

Кроме того, застройщики проведут озеленение участков: высадят деревья, кустарники и разобьют цветники.

Контроль за ходом строительства социальных объектов в городе осуществляет Мосгосстройнадзор.

В процессе возведения 3 детских садов в Метрогородке проведено 10 выездных проверок комитета, в ходе которых инспекторы оценивали соответствие работ и материалов проектной документации.

В надзорных мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества строительства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в 2025–2026 годах в городе появится свыше 150 соцобъектов.

Строительство таких объектов в Москве соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».