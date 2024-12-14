Ефимов: инвесторы возведут и реконструируют более 25 тыс кв м офисов внутри ТТК

В текущем году город отменил повышенный инвестиционный платеж при реконструкции и строительстве административных зданий внутри ТТК. Мерой поддержки воспользовались 6 предпринимателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Появление новых коммерческих объектов способствует созданию рабочих мест. С апреля 2024 года мерой поддержки уже воспользовались 6 инвесторов, которые реализуют в Центральном административном округе проекты по реставрации и приспособлению для современного использования исторических зданий, а также реконструируют и строят новые офисные комплексы площадью почти 26,7 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

За первый год аренды участка под строительство или реконструкцию инвесторы должны вносить повышенный дополнительный платеж. Его размер зависит от площади строящегося объекта. По решению мэра столицы Сергея Собянина такой платеж отменили для девелоперов, возводящих или реконструирующих офисы внутри ТТК.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, благодаря отмене повышенного платежа внутри ТТК инвесторы смогут заняться реализацией способствующих улучшению городской среды и развитию экономики проектов.

«Например, в Красносельском районе планируется реконструировать административное здание. В ходе работ общую площадь объекта увеличат с 1,7 тыс. кв. м почти до 2,2 тыс. кв. м. Кроме того, девелопер построит общественно-деловой комплекс в Пресненском районе. Площадь здания составит 18 тыс. кв. м», — сказал Гаман.