Ефимов: инвесторы строят в Москве 194 социальных объекта

В столице порядка 194 социальных объекта числятся на разных стадиях строительства, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты возводятся инвесторами во всех округах города за счет внебюджетных средств.

«Сейчас за счет внебюджетных источников финансирования возводятся 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и 8 объектов культуры. Так, новые школы и детсады дадут городу свыше 65 тыс. новых учебных мест. Наибольшее количество социальных объектов — 44 — построят инвесторы в Новомосковском административном округе. На западе города строится 27 зданий социального назначения, а на северо-востоке — 22», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Современные здания поликлиник, школ, детсадов и спорткомплексов появляются рядом с новыми жилыми домами и в сложившихся районах, дополняя социнфраструктуру города.

«В Новомосковском административном округе столицы инвестор возводит взрослую поликлинику на 475 посещений в смену. Она появится в составе ЖК в районе Коммунарка. Объект планируют достроить до конца текущего года, а после — передать городу. В четырехэтажном здании будут созданы комфортные условия для персонала и посетителей, в том числе маломобильных. Отделку помещений выполнят в едином стиле с применением современных материалов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на северо-западе Москвы возводятся 15 образовательных учреждений.

Строительство в городе новых соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».