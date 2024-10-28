Ефимов: инвесторы построят более 1 млн кв м жилья для реновации в рамках КРТ

В столице в рамках комплексного развития территорий (КРТ) правообладатели и привлеченные по итогам торгов компании построят жилье для программы реновации и иных нужд города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего инвесторами по программе КРТ будет возведено почти 354 га жилья, которое будет располагаться в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

«По программе комплексного развития территорий привлеченные по результатам торгов девелоперы и правообладатели земли и объектов недвижимости реализуют 14 проектов КРТ общей площадью почти 354 га, в рамках которых они построят в том числе жилые комплексы для целей программы реновации и иных нужд города. Общая площадь таких новостроек превысит 1 млн кв. м. Будущие кварталы благоустроят и озеленят, во дворах разместят детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе», — уточнил вице-мэр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проектами предусмотрено более 9 млн. кв. м недвижимости, включая жилье, коммерческую застройку и общественно-деловые объекты.

«Всего по 14 проектам КРТ предусмотрено возведение почти 9,3 млн кв. м различной недвижимости. Из них около 5,7 млн кв. м приходится на жилье, включая коммерческую застройку, еще около 2,5 млн кв. м займут общественно-деловые и социальные объекты. Площадь будущих производств превысит 1 млн кв. м», — пояснил он.

Благодаря комплексному преобразованию столичных кварталов горожане получат не только новое современной жилье, но и качественную городскую среду.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что новые ЖК предоставят жилье почти 20 тыс. горожан.

«На первых этажах новостроек откроются магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Это повысит качество проживания и уровень доступности товаров и услуг», — прокомментировал министр.

Он уточнил, что в предоставляемых квартирах уже выполнена улучшенная отделка.

В столице по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Проработка проектов идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.