Ефимов: инвесторы начали реорганизацию 11 площадок по программе КРТ

В столице началась реорганизация 11 площадок незастроенных, неэффективно используемых территорий и бывших промышленных зон. На них инвесторы построят свыше 4,2 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что определенные на аукционах компании и правообладатели недвижимости в рамках реализации 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ) займутся реорганизацией участков суммарной площадью свыше 166 га.

«Соответствующие договоры город заключил с ними в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 млн кв. м. современного жилья, а также более 2 млн кв. м производственных и общественно-деловых объектов: школ, детских садов, спорткомплексов, медицинских, деловых и торговых центров. Это позволит создать около 46 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

В столице регулярно проводят аукционы для инвесторов, которые готовы заниматься реорганизацией неэффективно используемых территорий и бывших промзон. В торгах могут участвовать региональные девелоперы и любые компании, включая правообладателей недвижимости, которая расположена на участках комплексного развития. В программу реорганизации берут участки различных площадей, которые обладают высокой инвестпривлекательностью.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в первом полугодии текущего года с инвесторами-победителями торгов заключили договоры о комплексном развитии 7 территорий суммарной площадью 116 га.

«Они смогут возвести более 2,6 млн кв. м недвижимости: около 1,14 млн кв. м жилья, свыше 191 тыс. кв. м промышленных объектов, а также почти 1,3 млн кв. м общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тыс. рабочих мест», — рассказал Гаман.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.