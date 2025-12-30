Ефимов: инвесторы арендовали по льготной программе 73 объекта недвижимости

За 13 лет действия программы «1 рубль за квадратный метр в год» город сдал в аренду инвесторам 73 объекта недвижимости. Пятьдесят из них уже переведены на льготную ставку аренды, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды „1 рубль за квадратный метр в год“ действует в Москве уже 13 лет. С 2012 года инвесторы по итогам специализированных торгов могут арендовать объекты культурного наследия, с 2013 года — недвижимость для размещения частных школ и детских садов, а с 2022 года — здания для гостиниц. За этот период предприниматели арендовали у города 73 объекта недвижимости. Льготной ставкой сейчас пользуется уже 50 нанимателей зданий и помещений», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этой программе удалось восстановить и сохранить для потомков 25 исторических зданий, имеющих высокую культурную ценность. Кроме того, в Москве появились 25 новых образовательных учреждений и четыре гостиницы

Для участия в программе предпринимателю требуется победить в специализированных торгах. Если объект является культурным наследием, договор аренды заключается на 49 лет. Такой же срок устанавливается для недвижимости, которая после аукциона будет использоваться под образовательное учреждение. Для гостиничных объектов арендный срок составляет 20 лет. Чтобы перейти на льготную ставку, инвестор должен провести реставрацию или ремонт здания, а затем выполнить дополнительные условия: оснастить его необходимым оборудованием и начать учебный процесс или эксплуатацию отеля.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, по итогам торгов 2025 года заключены договоры аренды четырех помещений для образовательных организаций и одного здания под гостиницу.

«Новые объекты появятся в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Центральном административных округах. При этом 18 инвесторов продолжают выполнять требования, необходимые для перевода на льготную ставку», — сказала Соловьева.

Проведением торгов занимается департамент города Москвы по конкурентной политике.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил в год реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия.