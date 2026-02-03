Ефимов: Инвестор возвел в Зеленограде завод по производству светопрозрачных конструкций

В Зеленограде завершено сооружение нового промышленного предприятия. Оно построено в рамках механизма масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Этот завод стал вторым объектом, сданным в эксплуатацию в процессе формирования промышленно-строительного кластера в районе Савелки. Новая площадка, предназначенная для двух компаний, войдет в состав комплекса из четырех промышленных зданий, предназначенных для обслуживания строительной сферы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Зеленоградском административном округе активно развивается промышленная инфраструктура, в том числе благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Так, в районе Савелки завершилось возведение завода в рамках формирования промышленно-строительного комплекса. Всего в его состав войдут четыре объекта. Для реализации проекта город выделил около 17 га земли. Все участки предоставлены инвестору в аренду по льготной ставке — один рубль в год», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что все участки переданы инвестору в аренду на льготных условиях — по одному рублю в год.

Под возведение этого завода в 2022 году городе выделил инвестору — ГК ФСК — около 3,5 га земли также по льготной ставке в один рубль за год аренды.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина город активно помогает формированию современной промышленной инфраструктуры. Новое производственное здание предназначено для размещения предприятий компаний «1-й ДСК» и «Лайф Инжиниринг», специализирующихся на выпуске светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Реализация проекта позволит создать свыше 140 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Завод компании «1-й ДСК» занимается выпуском оконных и дверных систем, а также фасадных решений с использованием стекла и алюминия. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить до 159 тыс. кв. м ПВХ-конструкций, 82 тыс. кв. м изделий с теплым остеклением и 184 тыс. кв. м продукции с холодным остеклением.

Производство «Лайф Инжиниринг» ориентировано на сборку модульных фасадов по технологии префаб. Планируется, что ежегодный выпуск здесь составит до 70 тыс. кв. м готовых фасадных модулей со сплошным или частичным остеклением стандартного формата.

Все этапы строительства находились под контролем Мосгосстройнадзора. За время реализации проекта инспекторы провели девять контрольно-надзорных мероприятий.

По результатам итоговой проверки Комитет оформил заключение о соответствии построенных корпусов утвержденной проектной документации, после чего выдал застройщику разрешение на его ввод в эксплуатацию. Общая площадь объекта составляет почти 17 тыс. кв. м.

Прилегающая территория благоустроена: выполнено асфальтирование, организованы парковочные места, уложен газон, установлены малые архитектурные формы. Строительные работы выполнила компания «СЭС Констракшн», входящая в «Группу Партнер».

«Создание единой высокотехнологичной производственной площадки — это пример эффективного объединения инфраструктур двух производств, современного подхода к проектированию и рационального использования строительных и инженерных ресурсов. Меры государственной поддержки стали ключевым фактором для успешной реализации проекта», — рассказал директор проектов группы компаний ФСК Максим Рыбаков.

Он подчеркнул, что сотрудничество с городом позволило выполнить работы с учетом социальных и экономических интересов, что благоприятно скажется на развитии региона. Объект полностью готов к монтажу оборудования и началу работы предприятий.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) — это особый статус, который могут получить производственные комплексы, инновационные центры и многофункциональные спортивные объекты. Данная мера поддержки действует в столице с 2016 года. Девелоперы, получившие этот статус, имеют возможность арендовать землю у города на льготных условиях.

В настоящее время в Москве реализуется более 100 промышленных МаИП, что свидетельствует о развитии промышленного сектора города.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы построят более 270 объектов общей площадью 8,3 млн кв. м. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупный объем инвестиций в развитие Москвы превысит 2,8 трлн рублей, что позволит создать около 360 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.