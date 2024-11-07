Ефимов: инвестор построит и передаст городу детсад и школу в Коммунарке

Детский сад и школу возведет инвестор в столичном районе Коммунарка ТиНАО, а после — передает объект городу, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект образования будет построен по договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

«С 2021 года инвесторы построили по договорам участия 35 объектов образования. Среди них — 22 детских сада, девять школ и четыре образовательных комплекса. В сентябре 2024 года город заключил еще один договор участия с инвестором. По его условиям в деревне Дудкино района Коммунарка появится новый образовательный комплекс на 550 мест. В его состав войдут детский сад для 175 воспитанников и школа для 375 учеников», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Известно, что девелоперы, возводящие жилье, заключают с Москвой договоры участия, которые нацелены на развитие и благоустройство территорий. Такие новый механизм для застройщиков ввел в 2021 году мэр столицы Сергей Собянин.

Возведение образовательных объектов позволяет снизить нагрузку между новой и уже существующей инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, поделился подробной информацией по возведению данного объекта.

«Строительство объектов образования в районе Коммунарка необходимо, чтобы обеспечить жителей жилых кварталов социальной инфраструктурой. По условиям договора участия завершить строительство образовательного комплекса в деревне Дудкино инвестор планирует до конца второго квартала 2027 года. После этого школу и детский сад передадут в городскую систему образования», — прокомментировал Овчинский.

Социальный объект войдет в состав жилого комплекса, где в настоящее время возводятся два жилых корпуса общей площадью почти 49,5 тысячи квадратных метров, они рассчитаны суммарно на 978 квартир. После оформления разрешительных документов строительство образовательного комплекса будет проходить под контролем Мосгосстройнадзора.

Все объекты образования, которые возводятся в городе по договору участия, проектируются в соответствии со стандартом «Московская школа». В нем указаны единые требования к зонированию помещений, внешней и внутренней отделке зданий.

«Район Коммунарка — один из самых ярких примеров реализации принципа сбалансированной застройки. Здесь построен и продолжает строиться целый ряд многоэтажных жилых комплексов, новые поликлиники, функционирует крупный клинический комплекс, активно развиваются транспортная и инженерная инфраструктура. Также в районе активно возводятся школы и детские сады. С момента присоединения новых округов к столице в Коммунарке построено более 50 объектов образования», — заключил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, как с помощью договоров участия инвесторы помогают развивать социальную инфраструктуру в столице.