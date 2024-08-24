Ефимов: идет подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской ветки метро

Специалисты начали подготовку к проходке левого и правого перегонных тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигордская» строящейся Рублево-Архангельской ветки метро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

«Протяженность каждого тоннеля между строящейся станцией „Звенигородская“ Рублево-Архангельской линии метро до соседней „Шелепихи“ составит около 550 м. Примерно 350 из них пройдет тоннелепроходческий комплекс „София“ диаметром 6 м. Оставшиеся 200 м каждого из тоннелей будут пройдены горным способом. В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры», — сказал Ефимов.

Он добавил, что сейчас специалисты собирают тоннелепроходческий комплекс. По плану проходку начнут осенью.

Комплексом «София» пройдут правый перегонный тоннель. После этого комплекс будет демонтирован и транспортирован в монтажно-щитовую камеру станции «Звенигородская», где произведут проходку левого перегонного тоннеля.

Таким образом обеспечат связку строящихся станций на Рублево-Архангельской линии, на которой уже готов участок «Деловой центр» — «Шелепиха». Раньше он был частью БКЛ и в будущем станет частью новой линии.

«На строительной площадке будущей станции „Звенигородская“ завершены работы по устройству ограждающей конструкции котлована, начались монтаж распорной системы и разработка грунта — к настоящему времени уже изъято около 70 тысяч кубометров и смонтировано 800 тонн металлоконструкций», — отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что параллельно с этим ведут снос попадающих в участки застройки неиспользуемых и ветхих объектов. Также специалисты выносят инженерные коммуникации из рабочей зоны.

Рублево-Архангельская линия метрополитена проходит под водоемами, парковыми зонами, промышленной и жилой застройкой через северо-запад Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что благодаря Рублево-Архангельской линии улучшится транспортное обслуживание более 800 тыс. жителей города. Работы проводятся внутри МКАД на всех пусковых комплексах будущей линии, уже утвердили проект планировки и начали строительство третьего участка ветки.