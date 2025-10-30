Ефимов: готовность Центрального Московского ипподрома составляет 37%

В Москве продолжается масштабная реконструкция Центрального Московского ипподрома, который был основан в 1834 году. Он расположен в Беговом районе по адресу: ул. Беговая, д. 22, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

«Главная задача масштабной комплексной реконструкции — вернуть Центральному Московскому ипподрому архитектурную красоту и величие. Сейчас общая готовность объекта составляет 37%. Значительная часть работ проводится в Главном корпусе, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Здесь реставрируют металлические конные скульптуры, лепной декор на фасадах и трибунах. Кроме того, ведутся работы по кровле и инженерным системам. На сегодня специалисты завершили расчистку фасада Главного корпуса и реставрацию кирпичной кладки, а также усилили фундамент. По итогам проведения комплексной реконструкции площадь Центрального Московского ипподрома вырастет в два раза и составит 115,1 тыс. кв. м, здесь появится примерно одна тысяча рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что ипподром превратится в современную площадку, сочетающую культуру, спорт и отдых в центре Москвы.

Кроме Главного корпуса, активные работы в рамках реконструкции ипподрома ведутся на Конном дворе.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, основную территорию обновленного ипподрома будет занимать новый современный Конный двор. В него войдут соревновательный комплекс с манежами и 14 конюшен, включая гостевые и конюшни для скаковых и беговых лошадей. Суммарно они рассчитаны более чем на 1 тыс. голов.

«Здесь также создадут ветеринарный блок полного цикла, который будет иметь все необходимые зоны для диагностики и лечения: от кабинетов до операционных. Сейчас готовность Конного двора оценивается в 58% — возводят конюшни, административно-бытовой комплекс и ветеринарную клинику», — сказал Александров.

Важным элементом логистической инфраструктуры ипподрома станут новые тоннели. Один из них, длиной 300 м, предназначен для перемещения обслуживающей техники, а другой — двухпутный, протяженностью 190 м, — обеспечит безопасный переход лошадей из конюшен на беговой круг и обратно. Для комфорта гостей также запланирован подземный пешеходный переход длиной 100 м.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что реконструкция Центрального Московского ипподрома будет завершена через год.