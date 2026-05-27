Ефимов: образовательный комплекс в Очаково-Матвеевском готов более чем на 50%

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы продолжается строительство образовательного комплекса на 975 мест. Объект возводится по адресу: Озерная улица, земельные участки 2 и 3. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, комплекс рассчитан на 750 школьников и 225 воспитанников детского сада.

«Общая площадь здания превысит 15,5 тыс. кв. м. Сейчас там полностью готов монолит, на финальной стадии находятся кровельные и фасадные работы, ведется устройство инженерных систем. Уже установлено оборудование индивидуального теплового пункта. Завершаются остекление здания, кладка внутренних стен и перегородок. Работы по возведению образовательного комплекса выполнены более чем на 50%. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Архитектура комплекса формирует среду для обучения. Здание выполнено монументальным, с вертикальными стеклянными полосами, устремленными вверх. Подсветка витражей и наклонные парапеты, по замыслу авторов проекта, объединяют элементы в сбалансированную композицию».

Школа рассчитана на учащихся с 1-го по 11-й класс. Помимо универсальных кабинетов, здесь появятся ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, пространства для изучения иностранных языков и музыки, медиатека с зонами для индивидуальной и групповой работы. Центральным пространством школы станет многофункциональное многосветное пространство.

Детский сад включит 9 групп. В нем обустроят игровые и спальные комнаты, помещения для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории разместят игровые площадки с теневыми навесами, разделенные по возрастам. В здании и на участке создадут условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство школы в конце марта 2025 года. Застройщик направил извещение о начале работ практически сразу. Проведено четыре выездные проверки, инспекторы оценили соответствие конструкций и материалов проектной документации.

На прилегающей территории проведут благоустройство: высадят деревья и кустарники, обустроят газоны и тротуары, смонтируют наружное освещение. Девелопер проекта — Level Group.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о завершении строительства детского сада с бассейном в Коммунарке.

Возведение соцобъектов в столице ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».