Ефимов: город выставил на торги здание для открытия частной школы по льготной программе

Столица выставила на торги здание в районе Люблино, где предприниматель сможет открыть частную школу по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание для ведения образовательной деятельности, которое находится на ул. Ставропольской.

«В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность. На прилегающей территории площадью более 1,8 гектара, которую также предоставят инвестору, можно будет оборудовать игровые площадки и зоны отдыха. Здание рассчитано не менее чем на 500 учеников начальной, средней и старшей школы», — поделился вице-мэр.

Первый и второй этажи здания занимают около 3,3 тыс. кв. м, а третий — около 1,1 тыс. кв. м. Также в нем есть подвал и техническое помещение.

«В прошлом году по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ на городских торгах реализовали четыре здания, которые находятся в районах Восточное Измайлово, Тверской, Останкинский и Щербинка. Три из них предназначены для открытия образовательных учреждений, одно — для гостиницы. Конкуренция на таких аукционах в среднем составляла три человека на лот. Заявочная кампания по объекту на Ставропольской улице продлится до 10 марта», — добавила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Открытый аукцион запланирован на 13 марта. Участвовать в нем могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

«Льготная аренда городской недвижимости для открытия частных образовательных учреждений по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ доступна для бизнеса с 2013 года. Договор с победителем торгов заключается на 49 лет. Перейти на льготную ставку аренды инвестор может после выполнения требований по организации и ведению образовательной деятельности. В настоящее время на юго-востоке Москвы по „рублевой программе“ работает шесть частных образовательных учреждений, четыре из которых уже переведены на льготную арендную ставку. Как и объект, который город выставил на торги, они расположены в районах с плотной жилой застройкой и помогают снизить нагрузку на государственные сады и школы», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Подробная информация о недвижимости, которую город готовится выставить на открытый аукцион, размещена на Инвестиционном портале столицы. Лотовую документацию можно будет изучить в разделе «Торги Москвы».