Ефимов: ФОК «Стальной» в Алексеевском районе готов на 50%

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной» в столичном районе Алексеевский завершено наполовину, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Двухэтажный ФОК будет включать большой бассейн для спортивного плавания, бассейн для обучения детей, зал для общей физической подготовки, блок сауны, буфет, а также медицинские, административные и технические помещения.

«Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95%. Физкультурно-оздоровительный комплекс „Стальной“ возводят в рамках государственной программы „Спорт Москвы“ за счет городского бюджета. Его площадь составит около 8 тыс. кв. м. ФОК планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году», — прокомментировал заместитель мэра.

Отмечается, что на сегодняшний день подготовка инженерных систем завершена на 40%, а монтаж систем водоподготовки в зоне бассейнов выполнен на 25%. Помимо этого, в зоне блок сауны проходят чистовые работы, готовность внутренних отделочных работ составила 35%.

Известно, что единая пропускная способность ФОКа будет составлять свыше 1,7 тыс. человек в сутки.

«В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 40 процентов, а фасадных в целом — 30 процентов», — сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он также уточнил, что сейчас завершается устройство наружных сетей, их готовность составляет 96 процентов. Полностью эти работы будут завершены совместно с благоустройством территории, к которому строители уже приступили — оно выполнено на 10%.

Помимо этого, известно, что прилегающая территория будет благоустроена. Также на объекте предусмотрена парковка, рассчитанная 25 машино-мест, в том числе 6 для маломобильных групп населения.

Антон Слободчиков, председатель Мосгосстройнадзора, подчеркнул, что весь строительный цикл ФОКа находится под контролем Мосгосстройнадзора с момента старта работ.

«В настоящий момент на площадке инспекторы комитета проводят третью выездную проверку, в ней также участвуют специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они оценивают прочность бетона, качество поверхности железобетонных конструкций и монтаж металлических ферм длиной свыше 30 м», — резюмировал Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спортивный комплекс «Стальной» откроется в 2025 году.